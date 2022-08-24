В Госдуме предложили запретить на телеканалах для детей рекламу фастфуда

Фото: romrodinka/romrodinka
Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой рассмотреть запрет рекламы фастфуда, газировки и других продуктов на телеканалах для детей и на интернет-ресурсах для подростков младше 16 лет. Соответствующее письмо парламентарий направила на имя главы Минцифры Максута Шадаева, сообщает РИА Новости.
"С целью содействия формирования здоровых пищевых привычек просим вас рассмотреть возможность запрета на телеканалах для детей и иных медиаплощадках, допущенных для аудитории до 16 лет, рекламы фастфуда, снеков, продуктов с высоким содержанием жира и соли, кондитерских изделий, сладких газированных напитков и колбасных изделий", – отметила в обращении депутат.
По мнению Лантратовой, время показа рекламы с подобной продукцией должно быть ограничено. Кроме того, необходим специальный дисклеймер, который будет предупреждать о влиянии того или иного продукта на организм, а также о его особенностях.
Ранее замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что ведомство предложило ввести пин-коды для просмотра фильмов и сериалов, рассчитанных на взрослую аудиторию, чтобы защитить от такого контента детей.
По его словам, проблемы есть и в регулировании новых сфер распространения информации, различных платформ для просмотра видео.
Путин поручил создать реестр токсичного контента в интернете
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: