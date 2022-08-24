В Госдуме предложили запретить на телеканалах для детей рекламу фастфуда

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Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой рассмотреть запрет рекламы фастфуда, газировки и других продуктов на телеканалах для детей и на интернет-ресурсах для подростков младше 16 лет. Соответствующее письмо парламентарий направила на имя главы Минцифры Максута Шадаева, сообщает РИА Новости.

"С целью содействия формирования здоровых пищевых привычек просим вас рассмотреть возможность запрета на телеканалах для детей и иных медиаплощадках, допущенных для аудитории до 16 лет, рекламы фастфуда, снеков, продуктов с высоким содержанием жира и соли, кондитерских изделий, сладких газированных напитков и колбасных изделий", – отметила в обращении депутат.

По мнению Лантратовой, время показа рекламы с подобной продукцией должно быть ограничено. Кроме того, необходим специальный дисклеймер, который будет предупреждать о влиянии того или иного продукта на организм, а также о его особенностях.

Ранее замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что ведомство предложило ввести пин-коды для просмотра фильмов и сериалов, рассчитанных на взрослую аудиторию, чтобы защитить от такого контента детей.

По его словам, проблемы есть и в регулировании новых сфер распространения информации, различных платформ для просмотра видео.

