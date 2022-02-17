В ЛДПР предложили запретить прерывать рекламой фильмы по вечерам

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Депутаты фракции ЛДПР внесут в Госдуму законопроект, согласно которому нельзя будет прерывать рекламой фильмы, транслируемые в период с 18 до 23 часов. Об этом сообщил один из авторов инициативы, замруководителя фракции Ярослав Нилов в своем телеграм-канале.

Часть 4 статьи 14 закона "О рекламе" предлагается дополнить положением о запрете прерывать рекламой и совмещать с рекламой способом бегущей строки телепередачи, в том числе художественные фильмы, транслируемые по вечерам.

Авторы инициативы утверждают, что реклама отнимает у человека время, а также разрушает впечатления от просмотра фильма или передачи и препятствует целостному восприятию информации.

В пояснительной записке говорится, что принятие законопроекта позволит россиянам полноценно отдохнуть после рабочего дня.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что в России следует ограничить фильмы Marvel из-за ЛГБТ-пропаганды. Парламентарий считает, что подобный контент создан для разрушения ценностей у российской молодежи. По мнению Милонова, в этом смысле России объявлена война.