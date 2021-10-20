Милонов предложил запретить фильмы Marvel в России

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Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил Москве 24, что фильмы Marvel нужно ограничить в России из-за ЛГБТ-пропаганды.

Ранее глава Marvel Studios Кевин Файги пообещал, что в фильмах студии будет больше геев и лесбиянок. Так он прокомментировал включение в кинокомикс "Вечные" персонажа с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Из-за поцелуя двух мужчин в кадре картина производства Marvel впервые получила в России рейтинг 18+.

По словам Милонова, нашей стране необходимо дать адекватный ответ на такое кино.

"Надо делать так, чтобы не только административным образом ограничивать их появление. Но также понимать, что среди молодежи и подростков это должно восприниматься так же, как и среди взрослых людей, – как абсолютно неприемлемое негативное явление", – считает парламентарий.

Милонов уверен, что подобный контент создан для слома правильных ценностей у российской молодежи. По словам политика, в этом смысле России объявлена война.





Виталий Милонов зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Надо не бояться, что кого-то обвинят в нетолерантности. Все, хватит уже. Нам объявлена война. Все, кто пропагандируют нетрадиционные ценности, это люди, которые в открытую нарушили некие правила и пошли в наступление. Поэтому мы не можем молчать. Чего и кого мы боимся?

По словам Милонова, если Marvel в будущем продолжит включать в свои фильмы ЛГБТ-персонажей, в России их нужно запрещать.





Виталий Милонов зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Да ничего страшного, ничего такого в этом не будет. Просто взять их и к нам не пускать. Перед кем мы подписывали какие-либо обязательства, перед каким "Марвелом"? Что мы должны их пускать сюда. Нужно просто сказать нет, и все.

"Еще и в ответ пустить наши фильмы, где будут обратные идеи. Ведь они (Marvel. – Прим. ред.) же не просто говорят, что выступают за равенство. Они именно навязывают свой стереотип. Значит, мы имеем право ответных действий, показать, кто это такие. Что они все педофилы, извращенцы, людей насилуют, детей совращают. Чтобы было нормальное отношение ко всем этим гомосексуалистам. Чтобы все знали, что это порок", – сказал Милонов.

Ранее стало известно о переносе премьер некоторых фильмов Marvel на несколько месяцев позже. В частности, картина "Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия" увидит свет 6 мая 2022 года, а "Тор: Любовь и гром" – 8 июля 2022 года.

