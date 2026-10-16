Ася Балабай ушла с поста исполнительного директора "Ашана"

Фото: auchan.ru

Исполнительный директор "Ашана" Ася Балабай покинула свой пост. Соответствующая информация представлена на сайте ритейлера.

Ее данные исчезли из раздела с руководством. Балабай занимала пост генерального директора "Ашана" с 1 сентября 2025 года до 22 сентября 2026-го, после чего ее назначили исполнительным директором.

17 сентября Владимир Путин распорядился передать во временное управление российские активы французских Auchan ("Ашан") и FM Logistic, а также швейцарского Nestle. Это коснулось и бывшего российского подразделения французской Leroy Merlin (сейчас – "Лемана Про"). В качестве временного управляющего выступило российское АО "Л.Е.В. Менеджмент".

Новым генеральным директором торговой сети "Ашан Ритейл Россия" стал Илья Бердников. До прихода в "Ашан" Бердников отвечал за стратегическое развитие и результаты одного из ключевых направлений бизнеса в X5.

Он также занимал руководящие должности в международных компаниях Mondelez International и Kraft Heinz.

