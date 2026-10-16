Третий случай заражения лихорадкой Эбола выявлен в Кении

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В Кении подтвержден третий случай заражения лихорадкой Эбола. Об этом сообщает газета Star со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Заболевшей оказалась 65-летняя женщина, которая находилась на карантине с 6 октября.

Первым зараженным оказался гражданин Кении, приехавший из Демократической Республики Конго. Мужчина скончался 5-го числа. После этого кенийские власти поместили на карантин 108 человек.

Второго заболевшего выявили 14 октября. Эболой заразился близкий родственник первого больного.

Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго началась в мае 2026 года. К сентябрю число подтвержденных случаев достигло почти 7,5 тысячи человек. Количество погибших с момента начала вспышки составляет 3 605.