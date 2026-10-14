В Кении подтвердился второй случай заражения Эболой

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Минздрав Кении зафиксировал второй случай заражения вирусом Эбола в стране. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на ведомство.

Согласно информации министерства, заболевшим оказался близкий родственник первого пациента, у которого ранее выявили Эболу. На момент подтверждения вируса он был на карантине.

Первый случай заражения Эболой был подтвержден в Кении 6 октября. Пациент, у которого обнаружили инфекцию в Найроби, скончался.

После этого местные власти начали выявлять контактировавших с ним лиц и усилили противоэпидемические меры. Всего было зафиксировано 122 контактных лица, из которых 108 поместили на карантин.

Вспышка Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) произошла в мае. В сентябре число подтвержденных случаев достигло почти 7,5 тысячи человек. Количество погибших с момента начала вспышки составляет 3 605 человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, заявила, что санитарный контроль на российских границах усилен из-за рисков распространения лихорадки Эбола. Все, кто прибывает из эпидемиологически неблагополучных стран, подвергаются проверке.

