Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 сентября, 04:33

Общество

Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границе РФ из-за лихорадки Эбола

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Санитарный контроль на границах России усилен из-за рисков распространения лихорадки Эбола. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Проверяются все граждане, возвращающиеся из эпидемиологически неблагополучных стран. Если у пересекающих границу фиксируют повышенную температуру или другие признаки ухудшения состояния здоровья, их госпитализируют.

"Хочу поблагодарить сотрудников пограничной службы. Они очень быстро отреагировали на все наши предложения и очень тщательно контролируют всех, кто прибывает в Россию даже транзитом из стран с риском инфицирования", – цитирует Попову РИА Новости.

Попова также рассказала, что специалисты Роспотребнадзора с первых дней помогают Уганде, граничащей с Демократической Республикой Конго, где сейчас фиксируется вспышка Эболы. Ведомство разработало тест-системы для диагностики лихорадки, включая редкий штамм Бундибуджио. Российская разработка передана африканским коллегам.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко назвал маловероятным завоз лихорадки Эбола в Россию. По его словам, даже если это произойдет, вирус не сможет распространиться в стране из-за принимаемых мер защиты населения. Тем не менее он призвал россиян осмысленно подходить к планированию поездок за границу.

Исследование показало, что вспышка Эболы в Демократической Республике Конго была спровоцирована новым вариантом вируса Бундибугио, который, предположительно, перешел к человеку от животного. Ученые изучили 22 генома вируса из образцов пациентов из ДРК и Уганды.

Новости мира: в демократической республике Конго начали вакцинацию против Эболы

Читайте также


общество

Опасная болезнь поразила легкие российских вейперов

Течение заболевания крайне тяжелое, из-за чего пациенты нередко попадают в реанимацию

"Вейп-ассоциированное поражение легких" не новое заболевание и ранее фигурировало в СМИ как EVALI

Читать
закрыть

Странный объект напугал жителей деревни под Ярославлем

Местные жители связали с ним гибель животных и необычное поведение птиц

Читать
закрыть

Россияне выступили за сокращение рабочей недели

Они уверены: восьмичасовой день давно превратился в формальность и не отражает реальную загрузку

Эксперты уточнили, что такой метод действительно дает эффект

Читать
закрыть

Чем опасны стоматологические экспресс-туры в Китай?

Эксперты уточняют: регулярно фиксируются случаи недобросовестного оказания услуг

Читать
закрыть

Сфинксу набили тату и выкинули на улицу в Ростове-на-Дону

Наказанием за подобное может стать штраф или лишение свободы

Читать
закрыть

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика