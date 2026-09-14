Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границе РФ из-за лихорадки Эбола

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Санитарный контроль на границах России усилен из-за рисков распространения лихорадки Эбола. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Проверяются все граждане, возвращающиеся из эпидемиологически неблагополучных стран. Если у пересекающих границу фиксируют повышенную температуру или другие признаки ухудшения состояния здоровья, их госпитализируют.

"Хочу поблагодарить сотрудников пограничной службы. Они очень быстро отреагировали на все наши предложения и очень тщательно контролируют всех, кто прибывает в Россию даже транзитом из стран с риском инфицирования", – цитирует Попову РИА Новости.

Попова также рассказала, что специалисты Роспотребнадзора с первых дней помогают Уганде, граничащей с Демократической Республикой Конго, где сейчас фиксируется вспышка Эболы. Ведомство разработало тест-системы для диагностики лихорадки, включая редкий штамм Бундибуджио. Российская разработка передана африканским коллегам.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко назвал маловероятным завоз лихорадки Эбола в Россию. По его словам, даже если это произойдет, вирус не сможет распространиться в стране из-за принимаемых мер защиты населения. Тем не менее он призвал россиян осмысленно подходить к планированию поездок за границу.

Исследование показало, что вспышка Эболы в Демократической Республике Конго была спровоцирована новым вариантом вируса Бундибугио, который, предположительно, перешел к человеку от животного. Ученые изучили 22 генома вируса из образцов пациентов из ДРК и Уганды.