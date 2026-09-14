Горячую линию открыли для жителей Сочи после атаки БПЛА

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Горячая линия открыта для жителей Сочи после атаки БПЛА, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

"Прокуратура города Сочи контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия +7 (918) 140-11-32", – говорится в публикации.

Надзорное ведомство подчеркнуло, что контролирует ситуацию в регионе.

Из-за падения фрагментов беспилотников в Сочи пострадали пять человек, в том числе ребенок. Одного пострадавшего госпитализировали, остальным оказали помощь амбулаторно.

Кроме того, повреждения получили три частных домовладения. Обломки вражеских аппаратов также рухнули около нежилого строения, тоннеля и во дворе частного дома. На местах работают специалисты.

