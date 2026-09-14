Врач Пантус: чашка кофе не может заменить полноценный завтрак

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кофе сам по себе не вреден, но употреблять его вместо полноценного приема пищи опасно. Об этом в эфире радио Sputnik заявила врач превентивной медицины, специалист по anti-age методикам Анастасия Пантус.

По словам эксперта, утром организм испытывает физиологический стресс: повышается кортизол, чтобы человек проснулся и включился в работу. Кофеин стимулирует нервную систему, поэтому после чашки кофе возникает ощущение бодрости. Однако бодрость не означает, что организм получил достаточно энергии и питательных веществ.

Если утром выпить только кофе и отложить еду на несколько часов, постепенно накапливается дефицит энергии, особенно при хаотичном питании в течение дня. Вечером организм начинает компенсировать нехватку, усиливается аппетит, тянет на калорийную и сладкую пищу, объяснила специалист.

По словам Пантус, полноценный завтрак позволяет получить белок, необходимый для многих процессов в организме. Он помогает дольше сохранять сытость и спокойнее контролировать аппетит в течение дня. Особенно важно это после 30 лет, когда необходимо сохранять мышечную массу и стабильное питание.

Однако завтрак не обязательно должен быть сразу после пробуждения, но поесть утром нужно, уточнила собеседница радио. Хороший вариант – яйца с овощами, омлет с зеленью и цельнозерновой хлеб, рыба с авокадо, каша с добавлением белкового компонента.

"Самое главное, если вечером вы регулярно испытываете неконтролируемый голод и тягу к сладкому, не стоит демонизировать кофе, важно оценивать свой ежедневный рацион. То, с чего вы начинаете утро, влияет на весь следующий день", – заключила врач.

Ранее специалисты по питанию рекомендовали есть регулярно: первый прием пищи желательно проводить в течение 2 часов после пробуждения, а последующие – каждые 3–5 часов. Для поддержания энергии в рационе следует сочетать белок, богатые клетчаткой углеводы и полезные жиры.