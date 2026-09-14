В России до конца года ограничили экспорт серной кислоты

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о временном запрете на вывоз серной кислоты из России, сообщила пресс-служба кабмина.

Ограничение должно обеспечить стабильные поставки вещества российским промышленным предприятиям и производителям минеральных удобрений. Запрет вступит в силу через 10 дней после официального опубликования документа и будет действовать до 31 декабря 2026 года включительно.

При этом ограничения не распространяются на случаи, предусмотренные отдельными решениями председателя правительства или его заместителей. Разрешен также вывоз в рамках международного транзита, межправительственных соглашений и для обеспечения работы российских организаций на архипелаге Шпицберген.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос об отмене запрета на экспорт российских нефтепродуктов могут рассмотреть после полного обеспечения внутреннего рынка. По его словам, излишки топлива в таком случае можно будет направлять на мировой рынок.

Песков также отметил ухудшение ситуации на мировом нефтяном рынке, связав его с нестабильностью и новой эскалацией в зоне Персидского залива. По его словам, на международный рынок также влияет сокращение экспорта российских нефтепродуктов.

