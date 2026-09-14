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14 сентября, 12:55

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Песков: отмена запрета на экспорт нефтепродуктов зависит от насыщения рынка

Песков объяснил, в каком случае могут отменить запрет на экспорт нефтепродуктов

Фото: kremlin.ru

Вопрос об отмене запрета на экспорт нефтепродуктов в России может появиться в повестке после насыщения внутреннего рынка. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, после гарантированного обеспечения внутреннего спроса избыточные объемы топлива можно будет направлять на мировой рынок.

При этом, как отметил Песков, ситуация на мировых нефтяных рынках стремительно ухудшается. Он связал это с нестабильностью и новыми витками эскалации в зоне Персидского залива. Кроме того, выпадение российских нефтепродуктов из международного экспорта влияет на мировой рынок.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что крупные нефтяные компании выполняют социальную функцию – цены на их АЗС растут примерно на уровне инфляции, а ремонт НПЗ они проводят за свой счет.

Также в правительстве фиксировали незначительный дефицит топлива на заправках, особенно в Сибирском и Уральском федеральных округах, однако в целом ситуация улучшилась. Новак также поручил Минэнерго и ФАС усилить контроль за ценами на независимых АЗС.

Песков заявил о сохранении запрета экспорта нефтепродуктов до насыщения внутреннего рынка

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