Трамп заявил о согласии Украины не наносить удары по российской энергетике

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Украина согласилась не наносить удары по российским объектам энергетики. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

"Россия согласилась сделать то же самое", – написал он.

Также президент США вновь указал, что рост мировых цен на топливо в основном связан не с ситуацией вокруг Ирана, а с конфликтом на Украине.

Днем ранее Трамп заявлял, что потребовал от президента Украины Владимира Зеленского остановить атаки на российские заводы, выпускающие дизельное топливо. Американский лидер говорил, что из-за этого в США зафиксирован дефицит дизеля, средняя цена которого впервые в истории поднялась до 6 долларов за галлон.

В Кремле указывали, что Москва приветствует любой призыв к Киеву остановить удары по мирной экономической инфраструктуре. Кроме того, Россия надеется на проведение трехсторонней встречи по Украине уже в обозримой перспективе.

