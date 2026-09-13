В Кремле надеются на возобновление трехсторонних переговоров по Украине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва надеется на проведение трехсторонней встречи по Украине в обозримой перспективе. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с "Известиями".

"В этом плане мы сходны с господином Джаредом Кушнером (зять американского президента Дональда Трампа. – Прим. ред.)", – отметил Песков.

При этом он подчеркнул, что новых предложений по урегулированию конфликта сейчас нет.

"Но для этого и будет трехсторонняя встреча, чтобы искать какие-то новые варианты", – добавил пресс-секретарь.

Ранее Кушнер заявил, что США после встреч в Москве и Киеве получили четкое представление о том, что может привести к долгосрочному урегулированию. По его словам, в результате этих контактов появились новые идеи, которые могут быть обсуждены в ходе трехсторонней встречи в ближайшее время.

Кушнер и спецпредставитель США Стивен Уиткофф посетили Москву и Киев 5 и 6 сентября. После встречи с Владимиром Путиным они отправились на переговоры с украинскими лидером Владимиром Зеленским, а затем вернулись в США.

