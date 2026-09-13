Лихачев заявил, что Киев нанес серию ударов по бензовозам с топливом для ЗАЭС

Фото: ТАСС/Кристина Соловьева

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что киевский режим 11 сентября нанес серию комбинированных ударов по бензовозам, подвозившим дизельное топливо для Запорожской АЭС. Его слова передает пресс-служба госкорпорации.

В результате погибли двое российских военных. Еще несколько солдат получили ранения, в том числе тяжелые.

"Все они были заняты на обеспечении этой сугубо гражданской миссии. Мы преклоняемся перед героизмом российских военных", – сказал он.

Удары пришлись в непосредственной близости к периметру площадки атомной станции. Лихачев назвал произошедшее преступлением, совершенным с цинизмом и безответственностью.

Глава "Росатома" подчеркнул, что киевские организаторы ударов знали, что топливо жизненно необходимо станции, в том числе по причине того, что в августе-сентябре она почти три недели оставалась без внешнего электроснабжения и работала на дизелях. Дизельное топливо нужно для работы резервных генераторов на случай потери внешнего электроснабжения ЗАЭС.

Лихачев заявил, что киевский режим встал на путь провоцирования ядерного инцидента на крупнейшей атомной станции в Европе с непредсказуемыми последствиями. Он также отметил, что это дополняет последовательную линию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на уничтожение города энергетиков-атомщиков Энергодар.

Глава "Росатома" призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) жестко осудить этот преступный акт с называнием виновных, а западных спонсоров Киева – найти мужество дистанцироваться от самых страшных преступлений режима украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее Лихачев заявил, что ситуация на ЗАЭС остается контролируемой, несмотря на все трудности. Стабильность работы станции, по его словам, обеспечивается в первую очередь самоотверженным трудом ее коллектива. Он выделил операторов блочных щитов управления, инженерный персонал, рядовых сотрудников и руководство станции.

