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13 сентября, 08:36

Происшествия

На электростанции в Амурской области возник пожар из-за удара молнии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожар произошел на территории Райчихинской ГРЭС в поселке Прогресс Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Инцидент случился на улице Бурейской в Прогрессе. Огонь распространился на площади 45 квадратных метров. Для ликвидации возгорания привлекались два боевых расчета, пострадавших нет.

Причиной возгорания стал удар молнии, из-за которого загорелись масляные выключатели в двухэтажном здании распредустройства Райчихинской ГРЭС.

Райчихинская ГРЭС – старейшее энергопредприятие Амурской области, расположенное в 190 километрах от Благовещенска. Станция обеспечивает электроэнергией районы Амурской области и Хабаровского края, а также тепловой энергией поселок Прогресс.

Ранее производственный цех загорелся в Тверской области. Площадь возгорания составляла 2,4 тысячи квадратных метров. При прибытии первых пожарных расчетов наблюдалось открытое горение производственного цеха.

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