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Происшествия

Спасатели нашли пропавших в Карачаево-Черкесии туристов

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Спасатели обнаружили шестерых туристов, которые пропали в районе Софийских озер в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Туристы перестали выходить на связь во время прохождения по туристическому маршруту к Софийским озерам в Зеленчукском районе. Они не спустились на поляну к назначенному времени.

По данным МЧС, во время спуска с озер участники группы заблудились. Медицинская помощь им не потребовалась. Спасатели сопроводили туристов вниз к поляне и доставили их в поселок Архыз. В ведомстве уточнили, что туристы приехали из Ставропольского края.

В начале сентября еще один турист пропал на "Тропе испытаний" в Баргузинском заповеднике в Бурятии. Он приехал в парк с семьей, расстался с родными в селе Максимиха и отправился в поход на полуостров Святой Нос.

Близкие ждали мужчину к вечеру, но он не появился и не выходил на связь. В связи с произошедшим и участившимися выходами бурых медведей маршруты "Тропа испытаний" и "В бухту Змеиная" закрыли.

Спустя несколько дней родственники обнаружили тело пропавшего мужчины. На нем были множественные травмы, характерные для нападения медведя. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и причины гибели мужчины.

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