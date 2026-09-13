Шесть туристов пропали в районе Софийских озер в Карачаево-Черкесии

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Шесть туристов перестали выходить на связь в районе Софийских озер в Карачаево-Черкесии. Спасатели уже выдвинулись на поиски пропавших, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, группа туристов проходила по туристическому маршруту к Софийским озерам в Зеленчукском районе. Однако к назначенному времени туристы не спустились на поляну.

Ранее спасатели обнаружили тело 16-го альпиниста после схода снежно-ледовой массы в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии. Тело погибшего вертолетом эвакуировали в Нальчик, где передали следственно-оперативной группе.

Между тем в Туве спасатели помогли девушке, которая сорвалась со склона горы Догээ. Инцидент произошел в районе 9-го километра микрорайона Вавилинский Затон Кызыла. 23-летняя пострадавшая находилась на склоне и не могла пошевелиться.