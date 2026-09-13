Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 сентября, 05:42

Политика
Главная / Новости /

Депутат Кошелев: отопление включают при среднесуточной температуре ниже 8 градусов

В Госдуме напомнили условия включения отопления в регионах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Региональные власти обязаны начать отопительный сезон, если среднесуточная температура воздуха держится ниже восьми градусов в течение пяти дней подряд. Об этом сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Парламентарий пояснил, что законодательство не устанавливает конкретных календарных дат начала и окончания отопительного сезона – решение принимают органы местного самоуправления, но с обязательным соблюдением федеральных нормативов.

"Аналогичное правило действует и при завершении сезона: отопление можно остановить не раньше, чем через день после того, как среднесуточная температура в течение пяти суток превысит восемь градусов", – сказал Кошелев.

По его словам, порог в восемь градусов – это не жесткая дата, а минимальная гарантия для жителей. Муниципалитеты не вправе затягивать с подачей тепла или отключать его слишком рано, однако могут начать сезон раньше или продлить его, если того требуют климатические условия и интересы жителей.

Между тем в Москве сезон подачи отопления, предположительно, начнется в последние дни первой декады октября. По словам метеорологов, сентябрь в этом году на 1,3 градуса опережает климатическую норму. Температура воздуха во второй половине месяца ожидается на 0,5–1,5 градуса выше средних многолетних значений.

Температурные испытания тепловых сетей завершились в Москве

Читайте также


политикаобщество

Странный объект напугал жителей деревни под Ярославлем

Местные жители связали с ним гибель животных и необычное поведение птиц

Читать
закрыть

Россияне выступили за сокращение рабочей недели

Они уверены: восьмичасовой день давно превратился в формальность и не отражает реальную загрузку

Эксперты уточнили, что такой метод действительно дает эффект

Читать
закрыть

Чем опасны стоматологические экспресс-туры в Китай?

Эксперты уточняют: регулярно фиксируются случаи недобросовестного оказания услуг

Читать
закрыть

Сфинксу набили тату и выкинули на улицу в Ростове-на-Дону

Наказанием за подобное может стать штраф или лишение свободы

Читать
закрыть

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика