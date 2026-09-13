Депутат Кошелев: отопление включают при среднесуточной температуре ниже 8 градусов

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Региональные власти обязаны начать отопительный сезон, если среднесуточная температура воздуха держится ниже восьми градусов в течение пяти дней подряд. Об этом сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Парламентарий пояснил, что законодательство не устанавливает конкретных календарных дат начала и окончания отопительного сезона – решение принимают органы местного самоуправления, но с обязательным соблюдением федеральных нормативов.

"Аналогичное правило действует и при завершении сезона: отопление можно остановить не раньше, чем через день после того, как среднесуточная температура в течение пяти суток превысит восемь градусов", – сказал Кошелев.

По его словам, порог в восемь градусов – это не жесткая дата, а минимальная гарантия для жителей. Муниципалитеты не вправе затягивать с подачей тепла или отключать его слишком рано, однако могут начать сезон раньше или продлить его, если того требуют климатические условия и интересы жителей.

Между тем в Москве сезон подачи отопления, предположительно, начнется в последние дни первой декады октября. По словам метеорологов, сентябрь в этом году на 1,3 градуса опережает климатическую норму. Температура воздуха во второй половине месяца ожидается на 0,5–1,5 градуса выше средних многолетних значений.