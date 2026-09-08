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08 сентября, 15:59

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Эксперт Бондарь предупредил о переходе долга за капремонт после покупки вторички

Эксперт объяснил, какие долги по ЖКХ переходят к новому собственнику вторички

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Долги за воду и свет не перейдут на нового владельца после покупки квартиры. При этом задолженность за капремонт придется оплачивать, рассказал Москве 24 эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он отметил, что долги за квартиру можно разделить на персональные, которые остаются на прежнем хозяине, и на имущественные – они переходят на нового владельца вместе с недвижимостью.

К первым относятся счета за воду, свет, газ, отопление и содержание общего имущества. Обязанность по их оплате возникает только с момента регистрации права собственности. Так что управляющая компания обязана взыскивать их с прежнего хозяина и не вправе перекидывать долг на нового владельца.

Однако исключением является долг за капитальный ремонт, который, согласно части 3 статьи о расходах собственников помещений в многоквартирном доме (158 ЖК РФ), "привязан" к самому объекту недвижимости, а не к личности владельца. Поэтому обязанность по его погашению автоматически переходит к покупателю вместе с квартирой.
Дмитрий Бондарь
эксперт по ЖКХ

Так что до подписания договора купли-продажи стоит попросить продавца взять в управляющей компании, ТСЖ или МФЦ справку об отсутствии задолженности по всем услугам. Причем дата выдачи должна быть максимально близкой ко дню сделки.

"Дополнительно можно проверить продавца в базе данных Федеральной службы судебных приставов на предмет исполнительных производств: если управляющая компания или фонд капремонта уже подали на него в суд, это будет видно. Кроме того, в договоре можно прописать условие, что продавец должен погасить все существующие долги до подписания акта приема-передачи или соразмерно снизить цену квартиры на сумму задолженности", – посоветовал Бондарь.

Если же после покупки жилья новый собственник обнаруживает в первой квитанции сумму, несправедливо начисленную за предыдущего владельца, ему надо написать обращение в УК или ТСЖ с просьбой сделать перерасчет либо открыть новый лицевой счет на его имя. К заявлению нужно приложить копию выписки из ЕГРН, которая подтверждает дату возникновения права собственности.

Если управляющая компания проигнорирует требование или откажется убрать чужой долг, следует обратиться в Государственную жилищную инспекцию. Инспектор может провести проверку и обязать УК исправить начисления, отметил Бондарь.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что, если новый жилец обнаружит в квартире работающие скрытые камеры, он будет вправе привлечь прошлого хозяина к ответственности по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни (137 УК РФ). Согласно ей, виновного может ждать штраф в размере до 200 тысяч рублей или даже лишение свободы на срок до 2 лет.

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