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08 сентября, 17:05

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Just Jared: актриса из "Бриджертонов" Фиби Дайневор вышла замуж

Актриса из "Бриджертонов" Фиби Дайневор вышла замуж

Фото: AP Photo/Andy Kropa/Invision

Актриса Фиби Дайневор, исполнившая роль Дафны в сериале "Бриджертоны", вышла замуж за актера и продюсера Кэмерона Фуллера. Об этом сообщил портал Just Jared.

Церемония состоялась во французском Провансе в поместье "Ле-Мас-де-Пуарье" XVIII века. На праздник были приглашены родственники и друзья пары. После обмена клятвами были танцы и торжественный ужин.

По словам источника СМИ, подготовить свадьбу за несколько месяцев актрисе помогала ее мать Салли Дайневор. Уточняется, что на торжестве присутствовали в том числе Логан Лерман, Коул Спроус, Кирнан Шипка и другие знаменитости.

Новоиспеченный супруг актрисы является сыном продюсера Брэда Фуллера, в числе работ которого "Тихое место", "Судная ночь" и "Черепашки-ниндзя". Фуллер-младший также выступает в качестве продюсера и исполнил роль в сериале "Последний корабль".

Пара познакомилась в начале 2023 года на фестивале "Сандэнс". Впервые вместе на публике они появились уже через несколько месяцев. О помолвке стало известно в мае 2024-го, когда Дайневор продемонстрировала кольцо на красной дорожке Met Gala.

Ранее замуж вышла младшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Таллула Уиллис. Ее избранником стал музыкант Джастин Эйси. Специально для невесты модный дом Balenciaga создал особое платье. На его изготовление ушло свыше 700 часов.

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