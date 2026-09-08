Just Jared: актриса из "Бриджертонов" Фиби Дайневор вышла замуж

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Актриса Фиби Дайневор, исполнившая роль Дафны в сериале "Бриджертоны", вышла замуж за актера и продюсера Кэмерона Фуллера. Об этом сообщил портал Just Jared.

Церемония состоялась во французском Провансе в поместье "Ле-Мас-де-Пуарье" XVIII века. На праздник были приглашены родственники и друзья пары. После обмена клятвами были танцы и торжественный ужин.

По словам источника СМИ, подготовить свадьбу за несколько месяцев актрисе помогала ее мать Салли Дайневор. Уточняется, что на торжестве присутствовали в том числе Логан Лерман, Коул Спроус, Кирнан Шипка и другие знаменитости.

Новоиспеченный супруг актрисы является сыном продюсера Брэда Фуллера, в числе работ которого "Тихое место", "Судная ночь" и "Черепашки-ниндзя". Фуллер-младший также выступает в качестве продюсера и исполнил роль в сериале "Последний корабль".

Пара познакомилась в начале 2023 года на фестивале "Сандэнс". Впервые вместе на публике они появились уже через несколько месяцев. О помолвке стало известно в мае 2024-го, когда Дайневор продемонстрировала кольцо на красной дорожке Met Gala.

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