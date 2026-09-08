08 сентября, 17:05Происшествия
Покушавшийся на военного в Саратовской области обвиняется в теракте
Фото: MAX/"Следком"
Следственный комитет России предъявил обвинение гражданину Молдавии Николае Кочу, который совершил покушение на жизнь российского военнослужащего в Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
Мужчину обвиняют по статьям "Террористический акт", "Покушение на убийство военнослужащего" и "Незаконный оборот оружия".
Следователь направил в суд ходатайство об аресте обвиняемого. Оно будет рассмотрено в ближайшее время.
О задержании Кочу стало известно 8 сентября. Он рассказал, что прошел подготовку на полигоне в Киеве, где его обучали стрельбе и обращению со взрывчатыми веществами. После этого его направили в Россию для убийства российского генерала.
Покушение было совершено 3 сентября в поселке Пробуждение Энгельсского района Саратовской области. Фигурант сделал не менее шести выстрелов из огнестрельного оружия, но потерпевший был своевременно доставлен в больницу и остался жив.