Покушавшийся на военного в Саратовской области обвиняется в теракте

Фото: MAX/"Следком"

Следственный комитет России предъявил обвинение гражданину Молдавии Николае Кочу, который совершил покушение на жизнь российского военнослужащего в Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Мужчину обвиняют по статьям "Террористический акт", "Покушение на убийство военнослужащего" и "Незаконный оборот оружия".

Следователь направил в суд ходатайство об аресте обвиняемого. Оно будет рассмотрено в ближайшее время.

О задержании Кочу стало известно 8 сентября. Он рассказал, что прошел подготовку на полигоне в Киеве, где его обучали стрельбе и обращению со взрывчатыми веществами. После этого его направили в Россию для убийства российского генерала.

Покушение было совершено 3 сентября в поселке Пробуждение Энгельсского района Саратовской области. Фигурант сделал не менее шести выстрелов из огнестрельного оружия, но потерпевший был своевременно доставлен в больницу и остался жив.

