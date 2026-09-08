Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 17:05

Происшествия

Покушавшийся на военного в Саратовской области обвиняется в теракте

Фото: MAX/"Следком"

Следственный комитет России предъявил обвинение гражданину Молдавии Николае Кочу, который совершил покушение на жизнь российского военнослужащего в Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Мужчину обвиняют по статьям "Террористический акт", "Покушение на убийство военнослужащего" и "Незаконный оборот оружия".

Следователь направил в суд ходатайство об аресте обвиняемого. Оно будет рассмотрено в ближайшее время.

О задержании Кочу стало известно 8 сентября. Он рассказал, что прошел подготовку на полигоне в Киеве, где его обучали стрельбе и обращению со взрывчатыми веществами. После этого его направили в Россию для убийства российского генерала.

Покушение было совершено 3 сентября в поселке Пробуждение Энгельсского района Саратовской области. Фигурант сделал не менее шести выстрелов из огнестрельного оружия, но потерпевший был своевременно доставлен в больницу и остался жив.

Читайте также


происшествиярегионы

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

Сколько продлится бабье лето в Москве?

9 сентября воздух прогреется до 19–21 градуса, а в четверг – до 22–26 при солнечной погоде

Потепление продлится с 9 по 14 сентября, затем будет похолодание и возвращение осадков

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика