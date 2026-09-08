Сингапурский актер Уилфред Ли умер во сне в возрасте 26 лет

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/wilfredlee

Сингапурский актер и блогер Уилфред Ли ушел из жизни во сне при загадочных обстоятельствах в возрасте 26 лет, сообщает портал Stomp.

По данным СМИ, друзья не смогли дозвониться до Ли, после чего мать и брат открыли запертую спальню запасным ключом и нашли актера лежащим на боку. Прибывшие врачи констатировали смерть, а полиция назначила аутопсию.

Родственник артиста рассказал в интернете, что Ли лег спать как обычно, но уже не проснулся. Причины произошедшего ни семья, ни власти пока не называют.

Ли завершил обучение в Сингапурском политехническом институте по специальности "драма и психология". Он активно занимался театральной деятельностью, участвуя в известных мюзиклах Long Nose и Fat Kids Are Harder to Kidnap.

Кроме того, он снимался в рекламе и вел блог с обзорами туристических достопримечательностей и отелей Сингапура. В августе артист отметил день рождения и планировал развивать карьеру за рубежом.