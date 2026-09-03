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03 сентября, 14:56

Шоу-бизнес

Причиной смерти актера Тима Карри стал рак почки

Фото: legion-media.com/Admedia Wire LLC/Alamy/Laura Farr

Причиной смерти британского актера Тима Карри стали последствия рака почки и ишемической болезни сердца, сообщает Daily Mail.

С 2012 года, после перенесенного инсульта, он был прикован к инвалидному креслу. В последние годы артист почти не появлялся на публике.

Последний раз зрители видели его в апреле – помощник артиста ненадолго вывез Карри на прогулку. На снимках актер выглядел ослабленным и уставшим.

Карри прославился благодаря роли доктора Фрэнка-н-Фертера в фильме "Шоу ужасов Рокки Хоррора" 1975 года. Российскому зрителю он знаком по роли клоуна Пеннивайза в экранизации романа Стивена Кинга "Оно" 1990 года, а также по роли консьержа мистера Гектора в фильме "Один дома – 2: Затерянный в Нью-Йорке". Актер скончался 26 августа в возрасте 80 лет.

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