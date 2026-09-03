Ozon начал скрывать карточки товаров с изображением Джигурды

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Маркетплейс Ozon приступил к скрытию с витрины карточек товаров, на которых размещено изображение актера Никиты Джигурды. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Мы работаем в строгом соответствии с законодательством и внимательно следим за ассортиментом на площадке", – указано в сообщении.

Суд в Москве запретил продажу масок с изображением Джигурды в конце июля. С продавцов взыскали по 100 тысяч рублей. С соответствующими исками обратился сам актер.

В ноябре 2025 года актер Сергей Безруков тоже подал иск против индивидуального предпринимателя Кристины Соболевской из-за продажи на маркетплейсах тканевых и карнавальных масок с изображением его лица. Артист счел это нарушением своих личных данных.

В январе 2026-го суд удовлетворил его иск и запретил продавать товары с его изображением. Кроме того, с Соболевской взыскали компенсацию в размере 200 тысяч рублей.

