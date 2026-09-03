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03 сентября, 14:58

Мэр Москвы

Сергей Собянин открыл новый участок Московского скоростного диаметра

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл новый участок Московского скоростного диаметра (МСД) вдоль улицы Каспийской. Дорога протянулась от улицы Севанской до Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД).

"Сегодня запускается наиболее сложный участок, включающий в себя шесть инженерных сооружений, проходящий вдоль железной дороги. Очень сложный, но очень важный участок", – сказал он.

По словам Собянина, новый участок крайне важен для москвичей, так как ежедневно по МСД проезжает около 400 тысяч автомобилей. Ожидается, что общий проект спрямления Московского скоростного диаметра завершат до конца года.

Мэр напомнил, что в 2026 году в столице реализуется масштабная дорожная программа. Это порядка 100 километров дорог, 18 инженерных сооружений, путепроводы, эстакады и тоннели.

В частности, к концу 2026-го должна быть завершена реконструкция участка вдоль улицы Каспийской от улицы Севанской до улицы Медиков.

Ранее на нескольких участках МСД и улице Обручева была улучшена схема движения благодаря комплексной переразметке. В результате пропускная способность некоторых отрезков выросла на 1–1,5 тысячи машин в час, а автомобилисты стали экономить до 7 минут в пути.

Собянин: открыто движение по новому участку Московского скоростного диаметра

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