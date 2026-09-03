На задержанном Норвегией судне "Профессор Молчанов" находилась творческая экспедиция

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Творческую экспедицию, находившуюся на судне "Профессор Молчанов" у Шпицбергена, эвакуируют после ареста судна норвежскими властями. Об этом на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, передает РИА Новости.

По словам министра, на судне прибыла арктическая биеннале – скульпторы, художники и студенты в возрасте примерно от 18 до 70 лет и старше.

"Все люди находятся в безопасности, они работают, они занимаются сейчас в Баренцбурге тем, ради чего они туда прибыли – они творят искусство", – подчеркнул Чекунков.

Для эвакуации людей задействовано судно Морспасфлота, выделенное Минтрансом. Примерно половина участников экспедиции, которые справятся со своими творческими заданиями до середины сентября, убудут на этом судне. Остальным обеспечат консульское сопровождение, они вернутся воздушным транспортом.

Чекунков также сообщил, что юристы в координации с посольством России в Норвегии готовят опротестование ареста. Он подчеркнул, что арест произведен местным судом по иску частной компании, и назвал это "правовым нигилизмом".

"У нас уже были прецеденты, мы отбивали такие атаки, честно, не ожидали, что такое может случиться вообще в отношении суверенного государственного судна. Мы юридически эту ситуацию решим", – добавил министр.

О том, что норвежские власти задержали российское судно по запросу украинской компании "Нафтогаз", стало известно 2 сентября. Судебное постановление запрещает "Профессору Молчанову" покидать место стоянки до дальнейшего распоряжения губернатора Шпицбергена.

Комментируя ситуацию, полномочный представитель президента РФ по Дальнему Востоку и Арктике Юрий Трутнев подчеркнул, что норвежская сторона нарушила правовые нормы.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не бросит своих граждан в случае захвата Норвегией судна "Профессор Молчанов". По ее словам, это касается всех россиян независимо от их статуса.