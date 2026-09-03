Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 сентября, 16:11

Политика

На задержанном Норвегией судне "Профессор Молчанов" находилась творческая экспедиция

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Творческую экспедицию, находившуюся на судне "Профессор Молчанов" у Шпицбергена, эвакуируют после ареста судна норвежскими властями. Об этом на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, передает РИА Новости.

По словам министра, на судне прибыла арктическая биеннале – скульпторы, художники и студенты в возрасте примерно от 18 до 70 лет и старше.

"Все люди находятся в безопасности, они работают, они занимаются сейчас в Баренцбурге тем, ради чего они туда прибыли – они творят искусство", – подчеркнул Чекунков.

Для эвакуации людей задействовано судно Морспасфлота, выделенное Минтрансом. Примерно половина участников экспедиции, которые справятся со своими творческими заданиями до середины сентября, убудут на этом судне. Остальным обеспечат консульское сопровождение, они вернутся воздушным транспортом.

Чекунков также сообщил, что юристы в координации с посольством России в Норвегии готовят опротестование ареста. Он подчеркнул, что арест произведен местным судом по иску частной компании, и назвал это "правовым нигилизмом".

"У нас уже были прецеденты, мы отбивали такие атаки, честно, не ожидали, что такое может случиться вообще в отношении суверенного государственного судна. Мы юридически эту ситуацию решим", – добавил министр.

О том, что норвежские власти задержали российское судно по запросу украинской компании "Нафтогаз", стало известно 2 сентября. Судебное постановление запрещает "Профессору Молчанову" покидать место стоянки до дальнейшего распоряжения губернатора Шпицбергена.

Комментируя ситуацию, полномочный представитель президента РФ по Дальнему Востоку и Арктике Юрий Трутнев подчеркнул, что норвежская сторона нарушила правовые нормы.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не бросит своих граждан в случае захвата Норвегией судна "Профессор Молчанов". По ее словам, это касается всех россиян независимо от их статуса.

Захарова отреагировала на захват российского судна в Норвегии

Читайте также


политикапроисшествияза рубежомМария Захарова

Россияне пожаловались на осложнения у кошек после вакцин?

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел"

У животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут

Читать
закрыть

Как провести День города рядом с домом?

В Ново-Переделкине праздник отметят концертами

В парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки

Читать
закрыть

Почему в России не прижились личные бренды звезд?

Когда покупатель видит знакомое лицо, которому доверяет, у него возникает интерес – он хочет попробовать

Однако, когда продукт выходит на рынок, он попадает на полки рядом с десятками других марок

Читать
закрыть

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика