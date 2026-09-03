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Причиной смерти актера Андрея Светоносова стал инсульт. Об этом сообщили в окружении артиста, передает ТАСС.

Светоносов умер 1 сентября. Ему было 67 лет.

Церемония прощания с актером состоится 4 сентября в храме Константина и Елены в Вологде. Начало назначено на 10:00.

Светоносов служил в Вологодском драматическом театре более 30 лет. Он также снимался в кино, среди его работ – "Обитель", "Банкрот", "Золотой транзит", "Завещание Ленина", "Гамлет", "Великолепная пятерка – 5".

