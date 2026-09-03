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03 сентября, 16:46

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Reuters: береговая охрана Норвегии опровергла участие в захвате российского судна

Береговая охрана Норвегии опровергла участие в захвате российского судна

Фото: РИА Новости/Илья Тимин

Представитель береговой охраны Норвегии заявил, что ведомство и военные не принимали участия в захвате российского судна "Профессор Молчанов" на Шпицбергене. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на агентство Reuters.

Однако юристы, занимающиеся делом об аресте корабля, ранее утверждали обратное, обратили внимание журналисты.

Норвежские власти задержали российское судно по запросу украинской компании "Нафтогаз" 2 сентября. Судебное постановление запрещает "Профессору Молчанову" покидать место стоянки до распоряжения губернатора Шпицбергена.

По словам главы Минвостокразвития России Алексея Чекункова, на борту находилась творческая экспедиция. Ее эвакуируют, используя судно Морспасфлота, выделенное Минтрансом.

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