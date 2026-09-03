Актриса Мария Аронова рассказала о похудении на 22 килограмма

Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

Актриса Мария Аронова на премьере фильма "Не по-детски" рассказала, что в декабре ей удалось сбросить 22 килограмма. Ее слова передает издание Super.

Как призналась 54-летняя артистка, примером для нее стал сын Владислав, который за год похудел на 45 килограммов. По словам Ароновой, она и раньше старалась следить за собой, но ради результата пришлось исключить из рациона некоторые любимые блюда.

"Я просто перестала есть много. Я не могу не есть после 18:00, потому что до спектакля я не ем. Я отказалась от мучного, отказалась от колбас, от картошки моей любимой, жареной", – перечислила актриса.

Ранее дочь певицы Валерии, продюсер Шена Шульгина тоже смогла похудеть, избавившись от 11 килограммов. Она показала снимок из клиники эстетической медицины, в которой проходит аппаратные процедуры.

Дочь артистки отметила, что после 30 лет худеть стало намного труднее. Ей пришлось начать регулярные тренировки, отказаться от алкоголя и строго следить за питанием.

