Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 сентября, 17:39

Политика

Россия пообещала обеспечить консульский доступ по всей Германии

Фото: 123RF.com/johnalexandr

Посольство России в ФРГ сделает все возможное, чтобы жители отдаленных регионов Германии не остались без консульской поддержки после закрытия генконсульства, сообщил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев в телеграм-канале дипмиссии.

Диппредставитель призвал сохранять спокойствие и выдержку, "свойственную соотечественникам", выразил надежду на понимание и поддержку и заверил, что будут предприняты все усилия для быстрого урегулирования ситуации и предоставления консульского доступа даже в наиболее удаленных от Берлина районах Германии.

Нечаев также пообещал, что посольство оперативно решит возникшие вопросы.

Ранее стало известно, что с 11 сентября генконсульство России в Бонне прекратит выдачу готовых паспортов в связи с закрытием дипломатического учреждения по требованию властей Германии. В связи с антироссийскими действиями и заявлениями временного поверенного в делах Германии в РФ Бернда Финке вызвали в российский МИД. Там он пробыл час, после чего покинул здание.

Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона закроет отделения Института Гете в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. По словам министра, Россия не может оставить решение Берлина без симметричного ответа. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в ответ на это заявил, что это "еще больше ухудшает" отношения между странами".

Отношения России и Германии обострились после инцидента в лейпцигском аэропорту: у украинского грузового Ан‑124 обнаружили беспилотник с взрывателем и около 800 граммов взрывчатого вещества, что вызвало временную остановку полетов. Позже полиция нашла там еще один БПЛА с 50 граммами гексогена.

Читайте также


политиказа рубежом

Россияне пожаловались на осложнения у кошек после вакцин?

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел"

У животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут

Читать
закрыть

Как провести День города рядом с домом?

В Ново-Переделкине праздник отметят концертами

В парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки

Читать
закрыть

Почему в России не прижились личные бренды звезд?

Когда покупатель видит знакомое лицо, которому доверяет, у него возникает интерес – он хочет попробовать

Однако, когда продукт выходит на рынок, он попадает на полки рядом с десятками других марок

Читать
закрыть

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика