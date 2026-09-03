Россия пообещала обеспечить консульский доступ по всей Германии

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Посольство России в ФРГ сделает все возможное, чтобы жители отдаленных регионов Германии не остались без консульской поддержки после закрытия генконсульства, сообщил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев в телеграм-канале дипмиссии.

Диппредставитель призвал сохранять спокойствие и выдержку, "свойственную соотечественникам", выразил надежду на понимание и поддержку и заверил, что будут предприняты все усилия для быстрого урегулирования ситуации и предоставления консульского доступа даже в наиболее удаленных от Берлина районах Германии.

Нечаев также пообещал, что посольство оперативно решит возникшие вопросы.

Ранее стало известно, что с 11 сентября генконсульство России в Бонне прекратит выдачу готовых паспортов в связи с закрытием дипломатического учреждения по требованию властей Германии. В связи с антироссийскими действиями и заявлениями временного поверенного в делах Германии в РФ Бернда Финке вызвали в российский МИД. Там он пробыл час, после чего покинул здание.

Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона закроет отделения Института Гете в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. По словам министра, Россия не может оставить решение Берлина без симметричного ответа. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в ответ на это заявил, что это "еще больше ухудшает" отношения между странами".

Отношения России и Германии обострились после инцидента в лейпцигском аэропорту: у украинского грузового Ан‑124 обнаружили беспилотник с взрывателем и около 800 граммов взрывчатого вещества, что вызвало временную остановку полетов. Позже полиция нашла там еще один БПЛА с 50 граммами гексогена.

