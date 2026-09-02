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02 сентября, 16:04

Политика

Вызванный в МИД временный поверенный в делах ФРГ покинул здание через час

Фото: РИА Новости/МИД РФ

Временный поверенный в делах Германии в России Бернд Финке пробыл в здании МИД час, после чего уехал из диппредставительства. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве уточняли, что его вызов в ведомство связан с антироссийскими действиями и заявлениями властей Германии.

Ранее власти Германии приняли решение о закрытии генерального консульства РФ в Бонне. Как заявил представитель МИД ФРГ Йоханн Вадефуль, также прекращается действие соглашения, регламентирующего работу "Русского дома" в Берлине.

С 11 сентября генконсульство прекратит выдачу готовых паспортов. В дальнейшем дипломатическое представительство российских интересов на территории ФРГ будет осуществляться исключительно через посольство в Берлине

Вместе с тем глава МВД ФРГ Александер Добриндт без доказательств обвинил Россию в причастности к инциденту в аэропорту Лейпцига. В начале августа рядом с украинским грузовым Ан-124 там обнаружили беспилотник со взрывателем.

Добриндт назвал произошедшее гибридной атакой и допустил новые подобные случаи. Впоследствии полиция обнаружила в аэропорту еще один БПЛА.

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