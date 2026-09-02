02 сентября, 16:04Политика
Вызванный в МИД временный поверенный в делах ФРГ покинул здание через час
Фото: РИА Новости/МИД РФ
Временный поверенный в делах Германии в России Бернд Финке пробыл в здании МИД час, после чего уехал из диппредставительства. Об этом сообщает ТАСС.
В ведомстве уточняли, что его вызов в ведомство связан с антироссийскими действиями и заявлениями властей Германии.
Ранее власти Германии приняли решение о закрытии генерального консульства РФ в Бонне. Как заявил представитель МИД ФРГ Йоханн Вадефуль, также прекращается действие соглашения, регламентирующего работу "Русского дома" в Берлине.
С 11 сентября генконсульство прекратит выдачу готовых паспортов. В дальнейшем дипломатическое представительство российских интересов на территории ФРГ будет осуществляться исключительно через посольство в Берлине
Вместе с тем глава МВД ФРГ Александер Добриндт без доказательств обвинил Россию в причастности к инциденту в аэропорту Лейпцига. В начале августа рядом с украинским грузовым Ан-124 там обнаружили беспилотник со взрывателем.
Добриндт назвал произошедшее гибридной атакой и допустил новые подобные случаи. Впоследствии полиция обнаружила в аэропорту еще один БПЛА.