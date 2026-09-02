Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ограничения на полеты сняли в аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщила пресс-служба Росавиации.

Меры безопасности ввели в указанных авиагаванях днем в среду, 2 сентября. Домодедово принимал и отправлял рейсы по согласованию с уполномоченными органами, а Жуковский полностью останавливал прием и выпуск воздушных судов.

Аналогичные ограничения вводились в Шереметьево, позднее их отменили. В данный момент меры безопасности действуют только в аэропорту Внуково.

Изменения в работе аэровокзалов связаны с продолжающейся атакой беспилотников на Москву. По последним данным, с начала суток в сторону столицы летели 25 дронов. Все они уничтожены, заявлял Сергей Собянин.