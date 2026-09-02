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02 сентября, 15:30

Туризм

Более 2 тыс отелей в России внедрили возможность заселения через MAX

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Свыше 2 тысяч российских гостиниц подключились к сервису цифрового заселения через мессенджер MAX. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

Лидерами по числу заселений стали Татарстан, Кубань и Подмосковье. В первую десятку также вошли Санкт-Петербург, Москва, Приморский, Пермский и Ставропольский край, а также Тверская и Новосибирская области.

Чаще всего новым сервисом пользуются постояльцы отелей сетей Radisson, Cosmos и Azimut. В министерстве отметили, что в дальнейшем планируется расширять географию подключенных гостиниц и интегрировать сервис с другими цифровыми решениями.

С 1 сентября вступили в силу изменения в законодательстве: теперь все отели с номерным фондом более 50 номеров обязаны обеспечить техническую возможность заселения гостей через цифровой ID в мессенджере. Для гостиниц с меньшим числом номеров эта норма носит рекомендательный характер.

Ранее подростки от 14 лет получили возможность создавать в МАХ цифровой ID. Его можно использовать, чтобы подтверждать возраст и социальный статус. При этом доступ к гостиничным услугам и покупкам товаров для взрослых с помощью цифрового ID предоставляется исключительно лицам соответствующего возраста.

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