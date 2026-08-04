Подростки от 14 лет смогут создавать цифровой ID в мессенджере МАХ

Фото: Агентство "Москва"

Пользователи МАХ в возрасте от 14 лет получили возможность создавать цифровой ID, сообщила пресс-служба мессенджера.

Использовать этот ID можно будет для того, чтобы подтверждать возраст и социальный статус, например, в транспорте, кинотеатрах и музеях для получения скидки.

На первом этапе возможность создать цифровой ID получат студенты и люди со статусом инвалидности старше 14 лет. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, открыть раздел "Цифровой ID" в мессенджере МАХ, нажать на кнопку "Создать QR", предоставить согласие на обработку персональных данных, а также придумать PIN-код для входа.

После создания цифрового ID в личном кабинете будут указаны студенческий статус, класс, курс и учебное заведение. При этом доступ к гостиничным услугам и покупкам товаров для взрослых с помощью цифрового ID предоставляется исключительно лицам, достигшим соответствующего возраста.

Ранее сообщалось, что с 1 августа абоненты МТС, "МегаФона", "Билайна" и Т2 смогут пользоваться мессенджером через мобильный интернет, не расходуя трафик. Соответствующее соглашение подписали руководители четырех операторов и МАХ. Бесплатными будут звонки, сообщения, пересылка файлов и цифровые сервисы платформы.

