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31 июля, 11:23

Технологии

Мобильный трафик при использовании МАХ станет бесплатным

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Абоненты МТС, "МегаФона", "Билайна" и Т2 с 1 августа смогут пользоваться МАХ через мобильный интернет без расхода трафика. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера.

Использование приложения не будет тарифицироваться в рамках соглашения, которое подписали руководители четырех операторов и МАХ. Бесплатными для абонентов станут звонки, сообщения, пересылка файлов и цифровые сервисы платформы.

В компании отметили, что это позволит пользователям получать доступ к функциям национального мессенджера без ограничений по объему мобильного трафика.

Гендиректор "Билайна" Сергей Анохин отметил, что мессенджер становится не только приложением для общения, но и платформой цифровых сервисов и частью цифровой инфраструктуры государства.

Ранее в мессенджере MAX на Android появилась функция публикации историй в фото- и видеоформате. Чтобы ей воспользоваться, нужно скачать последнюю версию приложения в RuStore. Автор может настроить время и доступ к публикации, а зрители – оставлять реакции и ответы.

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