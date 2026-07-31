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31 июля, 11:38

В мире

В Германии разработали рецепт баварской колбаски с мучными червями

Фото: legion-media.com/Tetiana Chernykova

Студенты университета в немецком Кульмбахе разработали рецепт баварской белой колбаски с мучными червями. Об этом сообщило издание Bild.

Уточняется, что порошком из сушеных насекомых исследователи заменили до 20% свиного фарша. В результате колбаска по цвету стала более темная, чем оригинальный вариант.

В соцсетях разработка подверглась резкой критике. В частности, ряд интернет-пользователей назвали новый вариант колбасы извращением над национальным немецким блюдом. При этом руководитель проекта, профессор Янина Хенкель-Оберлендер заявила, что не ожидала такой негативной реакции.

Рецепт был разработан в рамках усилий по замене традиционного белка для защиты климата. Использование мучных червей в продуктах официально разрешено в ЕС, но Германия пока не планирует начать продажу колбасок, приготовленных по новой технологии.

Ранее в российской столице представили фирменное мороженое "Москва". Линейка включает классический пломбир по особому рецепту. В ближайшее время ассортимент пополнят шоколадное мороженое, крем-брюле, а также пломбир с клубничным вареньем.

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