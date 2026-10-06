Петербургская биржа перестанет публиковать часть данных о торгах топливом с 6 октября

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Петербургская биржа с 6 октября перестанет публиковать часть информации о торгах бензином и дизельным топливом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

Биржа не будет публиковать сведения об объемах и количестве заключенных сделок, архивную документацию по планам реализации бензина и дизельного топлива, а также ежедневные и ежемесячные обзоры результатов торгов в секции "Нефтепродукты", включая архивные данные.

При этом подчеркивается, что, несмотря на сохранение режима конфиденциальности, доступ к данным будет предоставлен участникам торгов через АРМ "Терминал". Пользователи информационных услуг также смогут получать необходимую информацию.

Данные ограничения вводятся на основании указа Владимира Путина об утверждении перечня информации в сфере топливно-энергетического комплекса, доступ к которой ограничен.

Ранее запрет на экспорт из России дизельного, судового топлива и газойля был продлен для их производителей до 31 октября. При этом общий запрет на экспорт топлива действует по 31 января 2027 года. Решение было принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, в том числе в условиях повышенного спроса на моторное топливо.