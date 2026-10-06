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06 октября, 16:16

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Kathmandu Post: в Непале не смогли определиться с названием для августовского наводнения

В Непале не смогли определиться с названием для августовского наводнения

Фото: AP/Dar Yasin

Правительственная комиссия Непала, которая расследует причины и последствия масштабного наводнения, спустя более 40 дней после катастрофы не определилась с ее официальным названием. Об этом сообщило издание Kathmandu Post.

Комиссию из 7 человек созвало министерство энергетики, водных ресурсов и ирригации Непала 18 сентября. Помимо установления причин стихии, влияния климатических изменений и способов снижения рисков подобных бедствий, специалистам поручено подобрать для нее название. Возглавляет комиссию эксперт по водной политике и государственному управлению водными ресурсами Девеш Белбасе.

Участники обсуждали возможные варианты с зарубежными учеными и несколько раз возвращались к предложениям членов комиссии и иностранных специалистов.

Среди рассматриваемых названий – "ледяная лавина в Лангтанге 2026 года", "ледниковый паводок" и вариант на языке таманг. Премьер-министр Непала Балендра Шах ранее назвал произошедшее "гималайским цунами", однако комиссия пока этот вариант не обсуждала.

Наводнение в Непале произошло утром 26 августа в северных районах страны. Мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коси после схода ледника и вызванного им оползня, затем разрушительные потоки прошли по системам рек Бхоте-Коси, Тришули и Нараяни. Число погибших в результате стихии превысило 1,3 тысячи человек.

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