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В результате взрыва в двухэтажном доме в столице Вьетнама Ханое погибли три человека, еще шестеро получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщил новостной портал VNExpress.

Инцидент произошел около 08:00 по местному времени (04:00 по московскому) – в кафе на первом этаже здания. В момент взрыва там завтракали посетители, также в помещении находились сотрудники.

По предварительной версии полиции, причиной происшествия мог стать взрыв рядом с газовой плитой. Заведение специализировалось на приготовлении рисовой каши со свиными потрохами.

Один из погибших – случайный прохожий, который в момент ЧП шел мимо кафе. Еще двух человек полицейские и волонтеры извлекли из-под обломков вскоре после взрыва.

Двухэтажное здание полностью обрушилось. Ударная волна также повредила более 10 домов, расположенных в радиусе 15 метров, и опрокинула несколько припаркованных мотоциклов.

Правоохранители предполагают, что под завалами могут находиться другие люди. На месте работает доставленная полицией тяжелая техника, продолжается разбор обрушившихся конструкций и поиск возможных пострадавших.

Ранее в центре Бангкока произошел крупный пожар, в результате которого огонь уничтожил не менее 79 домов. Из жилого квартала эвакуировали 124 семьи. Обошлось без погибших и пострадавших, сообщений о пропавших без вести также не поступало.

