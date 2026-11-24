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Еврокомиссия в проекте 22-го пакета санкций против России предложила ужесточить условия выдачи виз гражданам РФ для туристических поездок. Об этом говорится в сообщении ЕК.

"В обновленных рекомендациях предлагается применять весьма строгий подход к выдаче туристических виз гражданам России", – отмечается в сообщении.

Странам – членам ЕС рекомендуют не принимать российские паспорта без биометрических данных. Кроме того, на границах сообщества должна проводиться "тщательная индивидуальная проверка всех российских граждан, желающих въехать в Шенгенскую зону, независимо от того, откуда они прибыли".

Еврокомиссия также рекомендует проводить собеседования и систематически проверять отпечатки пальцев по данным Шенгенской информационной системы (SIS). В случае отказа во въезде по соображениям общественного порядка или внутренней безопасности странам предлагается вносить соответствующие сведения в SIS, чтобы исключить возможность пересечения границы через другой пропускной пункт.

Ранее Еврокомиссия предложила включить в 22-й пакет санкций отключение от SWIFT 60 российских банков и внесение в черный список 70 танкеров, перевозящих российскую нефть. Кроме того, Брюссель предлагает ограничить работу криптовалютных площадок и запретить европейским компаниям участвовать в энергетических проектах на территории РФ. Также ЕК выступила с предложением полностью запретить российским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории Евросоюза.

