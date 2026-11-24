Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Автобусы к аэропорту Шереметьево начнут ходить по обновленным маршрутам с 28 ноября. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В частности, на маршруте № 817 остановки разместят у входов и выходов к терминалам B и C. Автобусы будут подъезжать непосредственно к ним, поэтому путь для пассажиров сократится, а поездки станут удобнее. Ночной маршрут Н1 тем временем удлинят: после терминалов B и C автобус поедет к терминалу D.

"Ежедневно на маршрутах городского транспорта до Шереметьева совершают около 15 тысяч поездок, что делает аэропорт одним из самых востребованных пунктов назначения", – приводит слова Ликсутова портал мэра и правительства столицы.

Кроме того, 28 ноября также поправят маршрутную сеть в Долгопрудном. Пассажирам вместо № 560к предлагают поезда МЦД-1, а также пригородный маршрут проекта "Москва – область" № 1545 и областной № 24.

В салоне новых автобусов пассажиры могут оценить поездку через QR-код. Код сканируют камерой смартфона, после чего заполняют форму обратной связи. Наклейки размещены около кабины водителя и в средней части салона – над местом для колясок, велосипедов и крупного багажа.

Ранее маршрутную сеть изменили в районе Ясенево. С 21 ноября там запустили магистральные маршруты № м21 и м92 вместо автобусов № 261, 639 и т85.

Вместе с тем продлен маршрут № м27 – теперь он следует до проезда Карамзина через станцию метро "Ясенево". Изменения должны облегчить поездки в соседние районы и обеспечить более удобный доступ к метрополитену.

