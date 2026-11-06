Мосгортранс получил 27 автобусов и электробусов для обучения водителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мосгортранс получил 27 современных автобусов и электробусов для обучения водителей. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Среди них – 4 автобуса "Ситимакс 12", 13 автобусов НефАЗ-5299 городской модификации и 10 электробусов нового поколения А5. Учебный транспорт есть во всех автобусных парках предприятия: стажеры отрабатывают навыки вождения на тех же моделях, которые сегодня работают на городских маршрутах.

Машины дооборудованы для занятий с наставником. В них расширили кабину и добавили второе место для инструктора, установили дополнительную приборную панель и мультимедийный экран. Еще один элемент – педаль экстренного торможения: с ее помощью наставник при необходимости вмешивается в управление.

"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем готовить квалифицированных специалистов для транспортного комплекса", – отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что с начала 2026 года к команде Мосгортранса присоединились более 2 тысяч водителей. По словам Ликсутова, учебная техника дает будущим работникам необходимый практический опыт, позволяет освоить управление разными моделями и подготовиться к самостоятельным выездам на городские маршруты.

Ранее сообщалось, что 7 ноября начнет работать маршрут № 1503 проекта "Москва – область". Он соединит станцию метро "Медведково" с крупным жилым кварталом в Мытищах. На линии будут курсировать 2 низкопольных автобуса Мосгортранса.