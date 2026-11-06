Кровля здания обрушилась в Курганской области из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Курганской области частично обрушилась кровля административного здания из-за непогоды. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ.

Площадь обрушения составила около 1 000 квадратных метров. По данным ведомства, причиной стали порывы ветра до 15 метров в секунду.

В здании располагаются различные организации. Погибших и пострадавших нет. На месте задействованы 21 человек и 7 единиц техники.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что в регионе сильный и порывистый ветер. По его словам, есть риск падения деревьев, срыва конструкций и обрывов проводов.

Кроме того, осадки и сильный ветер ожидаются и в Москве. 6 ноября порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду. Граждан призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

По данным синоптиков, осадки в Москве прекратятся к 7 и 8 ноября.

