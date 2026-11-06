Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября, 12:23

Происшествия

Кровля здания обрушилась в Курганской области из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Курганской области частично обрушилась кровля административного здания из-за непогоды. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ.

Площадь обрушения составила около 1 000 квадратных метров. По данным ведомства, причиной стали порывы ветра до 15 метров в секунду.

В здании располагаются различные организации. Погибших и пострадавших нет. На месте задействованы 21 человек и 7 единиц техники.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что в регионе сильный и порывистый ветер. По его словам, есть риск падения деревьев, срыва конструкций и обрывов проводов.

Кроме того, осадки и сильный ветер ожидаются и в Москве. 6 ноября порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду. Граждан призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

По данным синоптиков, осадки в Москве прекратятся к 7 и 8 ноября.

Читайте также


происшествияпогодарегионы

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика