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07 ноября, 11:58

Происшествия

Полиция Алма-Аты нашла женщин, устроивших потасовку на концерте Меладзе

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/almaty.police

Полицейские Алма-Аты нашли трех женщин, причастных к потасовке на концерте певца Валерия Меладзе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полицейского департамента города.

Две участницы скандала оказались жительницами Алматинской области. Одну из них по решению суда арестовали на пять суток, вторую оштрафовали за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Третья женщина приехала из Тараза – в отношении нее возбудили административное производство по факту мелкого хулиганства. Материалы уже переданы в суд.

Кроме того, во время мониторинга соцсетей полицейские обнаружили недостоверную публикацию об отмене концерта Меладзе. Автора сообщения оштрафовали за распространение ложной информации.

Сам инцидент произошел во время исполнения песни "Время вышло". Две активные поклонницы в кепках и белых футболках начали толкать других зрительниц и пытались пробраться поближе к сцене. Из-за драки Меладзе пришлось прервать выступление.

При этом похожий случай произошел ранее на концерте Меладзе в Стамбуле. Там певец был вынужден прервать выступление, чтобы выгнать со сцены двух поклонниц.

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