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Новости

07 ноября, 10:55

Город

Юные шахматисты примут участие в турнире "Московский спорт"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

С 4 по 6 декабря во Дворце гимнастики Ирины Винер пройдет пятый шахматный турнир "Московский спорт". Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Соревнования объединят около 450 юных шахматистов, которые выступят в четырех турнирах. В турнире А сыграют дети до 15 лет со вторым спортивным разрядом и выше. При этом они должны быть приглашены по персональному списку Федерации шахмат Москвы.

В турнире В выступят спортсмены до 13 лет, имеющие разряд не ниже второго юношеского либо рейтинг от 1550 для мальчиков и от 1350 для девочек. В турнире С за победу поборются дети до 11 лет с разрядом не ниже третьего юношеского или рейтингом от 1450 для мальчиков и от 1200 для девочек.

Турнир D соберет ребят до 9 лет, которым необходимо иметь разряд не ниже третьего юношеского либо рейтинг от 1200 для мальчиков и от 1050 для девочек.

Все партии пройдут раздельно среди мальчиков и девочек по швейцарской системе в семь туров. Контроль времени – 40 минут на партию с добавлением 30 секунд на ход.

Торжественная церемония открытия состоится 4 декабря в 14:30 перед первым туром, а награждение победителей – 6 декабря по окончании состязаний. Для гостей в фойе организуют зону настольных развивающих игр, занятия с аниматорами и фотозону.

Мероприятие организовано столичным Департаментом спорта. Соревнования пройдут по адресу: улица Лужники, дом 24, строение 24.

Ранее сообщалось, что в столичных парках школьники от 10 до 17 лет могут посещать образовательные и творческие кружки по блогингу, журналистике, анимации, этикету, шахматам и ораторскому искусству.

В частности, в ландшафтном парке "Митино" функционирует бесплатный кружок "Блогинг". Участников научат создавать и продвигать контент для соцсетей, снимать и монтировать видео, а также работать над дикцией и поведением в кадре.

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