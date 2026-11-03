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03 ноября, 09:42

Культура

Три новых творческих курса откроются в "Зеленой школе" Парка Горького

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Детский досуговый центр "Зеленая школа" Парка Горького откроется на территории парка искусств "Музеон" с новой программой, сообщил портал мэра и правительства столицы.

В расписании появятся три направления с приглашенными мастерами: театральная студия, мастерская костюма и занятия по скульптурной столярке. Набор на новые курсы начинается 16 ноября.

Директор проекта Ксения Будина рассказала, что хедлайнеры – гончарное дело, рисование и реджио-ателье для малышей – никуда не денутся. При этом появятся новые форматы с приглашенными мастерами.

"А вот общественный огород возобновит свою работу уже только в 2028 году", – отметила Будина.

Студию "Дети театра" возглавит режиссер и художественный руководитель Театра предмета Михаил Плутахин. Дети от трех до 12 лет будут развивать речь, совершенствовать пластику тела, учиться работать в команде и ставить спектакли.

Художница Маша Сомик, работающая с инсталляцией, перформансом, живописью, коллажем и керамикой, проведет цикл мастер-классов по созданию костюмов. В свою очередь, мультидисциплинарный художник и скульптор Семен Жеребцов откроет занятия по скульптурной столярке. Дети попробуют создать вазу из цельного бруса.

В основном здании "Зеленой школы" в Парке Горького в ноябре начался капитальный ремонт. Внутри обновят помещения, приведут в порядок фасады и кровлю, выполнят отделочные работы. Завершить ремонт планируют в 2027 году.

Ранее сообщалось, что в московских парках школьники от 10 до 17 лет могут посещать образовательные и творческие кружки по блогингу, журналистике, анимации, этикету, шахматам и ораторскому искусству. В ландшафтном парке "Митино" работает бесплатный кружок "Блогинг". Участников учат создавать и продвигать контент для соцсетей, снимать и монтировать видео, а также работать над дикцией и поведением в кадре.

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