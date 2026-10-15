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15 октября, 13:01

Общество

Кружки по блогингу, журналистике и шахматам доступны школьникам в парках Москвы

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В московских парках школьники от 10 до 17 лет могут посещать образовательные и творческие кружки по блогингу, журналистике, анимации, этикету, шахматам и ораторскому искусству. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

В ландшафтном парке "Митино" работает бесплатный кружок "Блогинг". Участников учат создавать и продвигать контент для социальных сетей, снимать и монтировать видео, а также работать над дикцией и поведением в кадре. Здесь же открыты медиамастерская "Тележурналистика: от идеи до эфира" и творческая мастерская "Лепка и анимация", где школьники смогут подготовить собственный видеосюжет или пластилиновый мультфильм.

Бесплатные занятия по этикету и деловой переписке проходят в павильоне "Лесная библиотека" парка 50-летия Октября. Кроме того, шахматный клуб "Блиц" работает в парках "Фили", "Ходынское поле", "Терлецкая дубрава", парке Олимпийской Деревни, парке 50-летия Октября и детском парке имени Прямикова.

В парке "Северное Тушино" организован курс риторики и сценической речи "Говори уверенно". Программа включает восемь занятий, на которых подростки научатся управлять голосом и дыханием, готовить публичные выступления и взаимодействовать с аудиторией. Расписание и стоимость курса размещены на сайте проекта.

Для посещения кружков необходимо заранее зарегистрироваться на портале mos.ru в разделе "Кружки и секции в культурных и досуговых центрах".

Ранее сообщалось, что московские музеи подготовили бесплатные семейные мероприятия ко Дню отца 17–18 октября. В программе Дарвиновского музея запланировали спортивные состязания, квесты, мастер-классы и игры, в том числе занятия по изготовлению подарков для пап.

Музей космонавтики организовал показ документальных фильмов о космонавте Алексее Леонове, а в Московском музее современного искусства пройдет встреча с художником Мишей Никатиным, посвященная современному отцовству. Для участия в праздничных программах предварительная регистрация не требуется, однако вход в сами музеи оплачивается отдельно.

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