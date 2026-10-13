Киносеть "Москино" отметит День отца специальными показами

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

18 октября, в День отца, сеть кинотеатров "Москино" покажет советскую картину Евгения Карелова "Дети Дон Кихота" 1965 года, сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Сеансы пройдут на десяти площадках: "Космос", "Искра", "Вымпел", "Марс", "Нева", "Рассвет", "Эльбрус", "Спутник", "Сатурн" и "Жуковский". Вход свободный, но зрителям нужно заранее зарегистрироваться.

Главную роль – заведующего отделением московского роддома Петра Бондаренко – исполнил Анатолий Папанов. Близкие дали его герою прозвище Дон Кихот за наивную веру в людей, бескорыстие, обостренное чувство справедливости и готовность прийти на помощь каждому.

Бондаренко с женой, пластическим хирургом Верой Петровной, воспитывает троих сыновей, от которых когда-то отказались в роддоме. Юноши ищут свой путь, но всех их объединяет желание бескорыстно помогать людям – это унаследовано ими от отца.

Одновременно с семейными заботами доктор занимается деликатными ситуациями на работе: оказывает поддержку молодым родителям и убеждает матерей не отказываться от новорожденных.

Ранее сообщалось, что около 1 200 экскурсий провели в кинопарке "Москино" с начала 2026 года. Наиболее заметный рост посещаемости был в июле, августе и сентябре – более чем в 2,5 раза, в мае же зафиксировали трехкратный рост. Такие показатели подтверждают, что форматы, ориентированные на семейную аудиторию, востребованы.

