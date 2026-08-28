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28 августа, 09:13

Мэр Москвы

Собянин рассказал, что кинопарк "Москино" стал всероссийским центром для съемок

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичный кинопарк "Москино" является всероссийским центром для съемок, который также популярен и среди иностранных режиссеров. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе церемонии открытия новых съемочных площадок.

Он напомнил, что кинопарк помогает развивать индустрию отечественного кино по поручению Владимира Путина. В настоящий момент "Москино" является одной из самых больших в мире натуральных площадок, где возведено около 80 городов в натуре.

По словам мэра, в 2026 году завершается строительство третьей очереди. Количество съемок кинофильмов здесь увеличилось почти в два раза по сравнению с 2025-м. Кроме того, за два года в кинопарке побывали свыше 1,5 миллиона гостей.

Ранее в кинопарке "Москино" гостям стало доступно катание на русской тройке. Маршрут проходит вокруг исторического манежа, открытого в декабре прошлого года. При этом посетителей катают на вороной и серой тройках действующие спортсмены Федерации русских троек Москвы.

Новые съемочные площадки заработали в кинопарке "Москино"

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