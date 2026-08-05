Кинопарк "Москино" приглашает прокатиться на настоящей русской тройке

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В кинопарке "Москино" впервые организовали катание на легендарной русской тройке. Об этом сообщили в столичном департаменте культуры.

Новое развлечение стало частью проекта "Лето в Москве" и позволит посетителям почувствовать себя героями русских сказок и советских исторических фильмов. Маршрут проходит вокруг исторического манежа, открытого в декабре 2025 года. Здание является точной копией знаменитого Манежа у Александровского сада и входит в состав конного комплекса кинопарка.

Гостей катают на вороной и серой тройках действующие спортсмены Федерации русских троек Москвы – многократный чемпион Василий Минчев и призер соревнований, каскадер Павел Поляков.

С 15 августа в кинопарке появятся и другие виды конных прогулок. Посетители смогут прокатиться в экипаже с одной лошадью, парной упряжке или четверике. Новые маршруты пройдут по разным локациям кинопарка, включая дальние натурные площадки, в том числе декорации "Брестская крепость".

В департаменте напомнили, что образ русской тройки часто использовался в отечественном кинематографе как символ национального колорита и традиций. Такие упряжки можно увидеть в фильмах "Морозко", "Метель", "Мертвые души", "Война и мир", "Жестокий романс", "Чародеи", "Сибирский цирюльник" и других.

Кроме того, русская тройка остается отдельной дисциплиной конного спорта. Чемпионаты по управлению такими упряжками регулярно проходят в Москве, Костроме, Вологде, Архангельске, Ярославле, на Алтае и в Сибири.

Ранее в столичных музеях в первой половине августа представили новые экспозиции. В выставочных залах на Арбате – произведения из Пушкинского заповедника, в Музее русского лубка – картины о провинциальной жизни художника-примитивиста Юрия Шерова, в Музее археологии – находки московских раскопок XVII–XIX веков, и многое другое.